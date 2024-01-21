В Приморье прямо на льду сгорел автомобиль рыбака Amur Mash: замыкание привело к пожару в автомобиле на льду Японского моря

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В Приморском крае сгорел микроавтобус мужчины, выехавшего на лед Японского моря для рыбалки, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Отмечается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Инцидент произошел в бухте Мелководной, сообщил канал. Рыбаки установили на льду палатку, а обогреватель для нее подключили к припаркованному рядом микроавтобусу. Короткое замыкание в автомобиле вызвало пожар. Пламя уничтожило машину за несколько минут.

Ранее в центре Москвы в Хилковом переулке загорелся автомобиль Lamborghini Aventador. По предварительным данным, автомобиль сгорел дотла и не подлежит восстановлению. Водитель быстро выбежал из охваченной огнем машины и не пострадал. Предполагается, что возгорание возникло в двигателе, который расположен в задней части спорткара. Стоимость машины оценивается в десятки миллионов рублей.

Случай с возгоранием автомобиля также произошел в Московской области 3 августа. В Ступино тягач рухнул на дорогу после того, как в него врезалась «Газель». В результате ДТП оба автомобиля загорелись, пострадали два человека.