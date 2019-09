Необычное животное в 2014 году купили Патрик и Катаржина Зелинские. Сначала он был нормального размера, однако позднее просто перестал расти.

Бомбель принадлежит к породе аппалуза, представители которой обычно достигают 160 см в холке. Каждый месяц малыш навещает пациентов местной детской больницы, чтобы поиграть с ними.

По словам владельцев крошечного питомца, он — «маленький конь с большим сердцем», передаёт Радио Sputnik .