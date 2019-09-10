Коня из польского города Лодзь по кличке Бомбель признали самым маленьким в мире — его высота в холке составляет всего 56,7 см.
Необычное животное в 2014 году купили Патрик и Катаржина Зелинские. Сначала он был нормального размера, однако позднее просто перестал расти.
Бомбель принадлежит к породе аппалуза, представители которой обычно достигают 160 см в холке. Каждый месяц малыш навещает пациентов местной детской больницы, чтобы поиграть с ними.
По словам владельцев крошечного питомца, он — «маленький конь с большим сердцем», передаёт
Standing less than 2 feet tall, Bombel is certified as one of the shortest horses in the world— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews)
pic.twitter.com/mZcGHUvjHq 6 сентября 2019 г.
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