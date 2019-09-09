https://static.news.ru/photo/a96541a0-d2ce-11e9-ade1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Италии самка дельфина «поблагодарила» группу рыбаков за спасение её малыша из рыболовной сети. Инцидент произошёл на пляже у острова Прочида, Неаполь.

На видео видно, как рыбаки освобождают пойманное животное из сети. Спустя пару секунд мать дельфина взмывает в воздух, как бы благодаря спасителей своего детёныша. Этот момент рыбаки сопровождают радостными возгласами и аплодисментами, передаёт Daily Mail .

Как писал News.ru, руководитель Крымского центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» Анастасия Коростелёва рассказала о дельфине, который выбросился на Солдатский пляж в Севастополе. Она назвала возмутительным поведение туристов, которые начали трогать млекопитающее и делать с ним селфи. По её словам, дельфин получил травму черепа.