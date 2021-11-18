Криптовалютное потепление: майнеров назвали виновниками климатических бед

На майнинг криптовалют в «домашних условиях» должен быть наложен официальный запрет во всей Европе, предложили руководители шведского государственного экологического ведомства. По их мнению, именно майнинг с его колоссальным энергопотреблением является основной причиной потепления климата, и если это занятие не прекратить, никакие прочие зелёные технологии не позволят Евросоюзу достичь целевых задач по снижению парниковых выбросов согласно Парижскому соглашению. В письме директоров шведского Агентства по охране окружающей среды Бьорна Ризингера и агентства по финансовому надзору Эрика Тедеена говорится, что общественная польза от оборота криптовалют никем не доказана, в то время как очевидным является, что процесс майнинга создаёт колоссальный углеродный след.

По данным исследователей, к 2024 году связанные с криптомайнингом выбросы парниковых газов достигнут 130 млн тонн двуокиси углерода. Сегодня эта цифра составляет «всего» 120 млн тонн СО2. Примерно такой же углеродный след оставляют 100 млн авиаперелётов между Швецией и Таиландом, приводят сравнение директора.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Я бы в майнеры пошёл

Авторы письма указывают, что майнеры предоставляют свои компьютеры (и целые «фермы» из ноутбуков) для математических вычислений всё возрастающей сложности, а, следовательно, затрачивают всё больше электроэнергии. Эти фермы необходимо постоянно охлаждать, что вызывает дополнительный расход электроэнергии.

В письме приводятся подсчёты Кембриджского университета, согласно которым майнинг только двух ведущих криптовалют, биткоина и эфириума, сегодня потребляет в два раза больше электроэнергии в год, чем вся промышленность Швеции вместе взятая.

Швеции, чтобы быть в состоянии исполнять обязательства по Парижскому соглашению, надо использовать возобновляемые источники энергии. Однако их никак не хватит, потому что криптомайнеры также используют их, — говорится в письме.

Одна блокчейновая операция в пересчёт на потребляемую энергию равна недельному энергопотреблению одного домохозяйства, подсчитали в Кембридже. Авторы письма указывают, что только за июль и август нынешнего года энергозатраты на майнинг биткоина в Швеции выросли в несколько раз. Сегодня они эквивалентны энергопотреблению 200 тысяч шведских домохозяйств, или 1 тераватту в год.

По подсчётам специалистов из Кембриджа, затрачиваемой на майнинг всего одного биткоина энергии хватило бы, чтобы проехать на электромобиле путь в 1,8 млн км. В мире же ежедневно добывается около 900 биткоинов. После того как власти Китая в мае 2021 года запретили оборот криптовалют, майнеры, ранее работавшие в КНР, массово мигрировали в Скандинавские страны, где налоговое законодательство и низкая стоимость электроэнергии делают такую активность особенно выгодной.

Хотя приводимые шведскими госчиновниками данные о 200 тысячах домохозяйств — это не так уж много для страны с населением более 10 миллионов, общий европейский рынок позволяет криптовалютной ферме, зарегистрированной в любой из 27 стран — членов ЕС, свободно переехать в любую другую, где цена на электроэнергию ниже, чем в стране юридической регистрации майнера.

Поэтому, призывают авторы письма, 27 странам ЕС необходимо пересмотреть законодательство в сторону его ужесточения, дабы не превращать ЕС в одну сплошную криптовалютную «ферму» или «шахту». Ведь китайский вклад в «криптовалютное» загрязнение атмосферы оценивался больше, чем углеродный след всей Италии , и намного превзошёл уровни, например, Чехии. На момент запрета майнинга более 75% всего мирового производства биткоина приходилось на китайские «фермы».

Изгнание из рая

В Евросоюзе в высокой стадии готовности в самом деле находится 168-страничный закон , названный Markets in Crypto-Assets (MiCA, «О рынках криптоактивов»). Документ призван избавить ЕС от его статуса «райского уголка» для майнеров.

По данным авторов MiCA, всего за один год между сентябрём 2020 года и сентябрём 2021-го объёмы операций на так называемых децентрализованных финансовых рынках выросли на 360%. Сентябрь 2020 года выбран как точка отсчёта потому, что именно в этом месяце Еврокомиссия вынесла MiCA на обсуждение. В октябре 2021 года оборот этих рынков достиг $96 млрд в пересчёте на традиционные валюты.

Otto Stadler/imageBROKER.com/Global Look Press

Доля, которую криптомайнеры вносят в надвигающуюся климатическую катастрофу, сильно преувеличена шведскими авторами, и сквозь их тревогу явственно виднеются уши лоббистов зелёных технологий, сказал NEWS.ru эксперт по криптовалютам, ведущий аналитик Международной федерации технических аналитиков Виктор Першиков.

Причины, по которым майнеров обвиняют в том, что именно они являются едва ли ни главными виновниками изменений климата, в общем-то две. Первая — любая неконтролируемая государствами финансовая активность вызывает у властей подозрение. Вторая — текущая переориентация Европы и США на зелёную энергетику. Это приводит к давлению на производителей традиционных энергоносителей и, как следствие, на тех, кто эти источники энергии потребляет. Виктор Першиков ведущий аналитик Международной федерации технических аналитиков ведущий аналитик Международной федерации технических аналитиков

Именно Швеция и её скандинавские соседи являются признанными мировыми лидерами в области возобновляемых источников энергии (ветровые электростанции в первую очередь). Поэтому неудивительно, что именно из Стокгольма раздались призывы к максимальному ограничению потребления энергии из ископаемых источников.

Упрёки в том, что производство криптовалют наносит огромный урон экологии, — это попытка свалить с больной головы на здоровую, продолжает Першиков.

Майнинг биткоина наоборот является более экологически безопасным, чем производство фиатных (бумажных) валют тех же объёмов. Выпуск миллиона бумажных долларов требует многократно большего расхода электроэнергии печатными станками, плюс на производство бумаги и краски, плюс химическое загрязнение окружающей среды на их изготовление, — заключает он.

В своих призывах запретить майнинг криптовалют Ризингер и Тедеен не оригинальны. Власти Венесуэлы — страны, пребывающей в перманентом экономическом кризисе, — запретили блокчейновые операции в частном порядке именно из-за их высокой энергоёмкости и оставили такую возможность только за государственными «фермами». Единственной страной, где биткоин признан законным платёжным средством официально, в сентябре 2021 года стал Сальвадор.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов склонен согласиться скорее со шведскими чиновниками, чем со своим коллегой из МФТА.

Энергозатраты на майнинг отличаются в зависимости от аппаратной части, иногда на порядки. Чем мощнее ЦП, тем быстрее идёт процесс и тем меньше потребление электричества, но в целом, это правда — процедура эта весьма и весьма энергозатратная. Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion руководитель аналитического центра Zecurion

Законодательный запрет майнинга, предлагаемый шведами, полностью, конечно, эту практику не ликвидирует, однако точно снизит число «криптошахтёров» в разы, считает эксперт, поскольку далеко не все люди будут готовы заниматься нелегальным бизнесом. Отследить же тех, кто всё-таки продолжает эксплуатировать компьютерные фермы в подпольном режиме, будет достаточно просто именно из-за высокого энергопотребления.

На общем среднем фоне затрат электричества среди домохозяйств той или иной страны такие подпольщики будут сразу видны. Потому что объяснить, что у них расходы электричества в разы выше среднего уровня тем, что они дома просто вкрутили больше лампочек, они не смогут, — заключает Ульянов.