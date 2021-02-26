Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг авиаудара США по Сирии

https://static.news.ru/photo/f4015848-7818-11eb-8e16-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле внимательно наблюдают за ситуацией вокруг авиаудара США по Сирии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы очень внимательно мониторим ситуацию и находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами, — сказал представитель Кремля.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии, который стал ответом на обстрел своих сил. Кирби отметил, что после удара с воздуха разрушено несколько объектов на пограничном пункте, который использовали поддерживаемые Ираном военизированные группировки.

Атаку Кирби назвал «соразмерным военным ответом». Она направлена на «деэскалацию общей ситуации» как в Восточной Сирии, так и в Ираке.

Как писал NEWS.ru, Джо Байден оказался продолжателем политики Барака Обамы, развязавшим войну в Сирии ради смены неугодного Вашингтону режима. Судя по всему, мир на сирийской земле и борьба с терроризмом — не в приоритете для новой американской администрации, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.