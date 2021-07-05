Кремль уточнил позицию о приходе нацистов к власти на Украине

Мнение о том, что к власти на Украине пришли бандеровцы, не является официальной позицией Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Это не является официальным заявлением, и никто из официальных лиц такие заявления не делал, — подчеркнул Песков.

Однако он отметил, что в Кремле признают существенную роль сторонников нацизма и бандеровцев в политической и общественной жизни Украины.

Ранее польское издание Myśl Polska написало о том, что украинцы после начала Великой Отечественной войны в составе СССР выступили против гитлеровской Германии, однако нынешние действия Киева заставляют задуматься о том, что им ближе сторона Третьего рейха. Отмечается, что уже несколько лет украинские политики игнорируют решения Нюрнбергского трибунала и всё смелее чтят память членов СС, в частности дивизии «Галичина», сформированной из украинских добровольцев. Дивизия «Галичина» входила в состав войск СС, признанных решением Нюрнбергского трибунала преступной организацией.