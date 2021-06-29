Украину в Польше заподозрили в симпатиях к нацистам

Украинцы после начала Великой Отечественной войны в составе СССР выступили против гитлеровской Германии. Однако, как пишет польское издание Myśl Polska, нынешние действия Киева заставляют задуматься о том, что им ближе сторона Третьего рейха.

Издание отмечает , что уже несколько лет украинские политики игнорируют решения Нюрнбергского трибунала и всё смелее чтят память членов СС, в частности, дивизии «Галичина», сформированной из украинских добровольцев.

Стремление Киева полностью отбросить российский взгляд на войну с Третьим рейхом ведёт к переносу нынешнего украино-российского конфликта в том числе на военный период, а в итоге складывается впечатление, будто Украина встаёт на сторону гитлеровской Германии, — отмечается в статье издания.

Дивизия «Галичина» входила в состав войск СС, признанных решением Нюрнбергского трибунала преступной организацией.

Ранее стало известно, что законопроект о коренных народах Украины, в перечень которых не вошли русские, укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она отметила, что сигнал Киева населению вполне понятен.