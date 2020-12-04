Кремль: Россия никогда не меняла свою позицию по Карабаху

https://static.news.ru/photo/928188ba-361c-11eb-8ef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не меняла своей позиции по статусу Нагорного Карабаха. Представитель Кремля подчеркнул, что принадлежность этой территории чётко определена резолюциями Совбеза ООН.

Журналисты спросили Пескова, не изменилось ли отношение РФ к теме статуса Карабаха после возобновления военного конфликта и последующего урегулирования. Пресс-секретарь констатировал неизменность позиции страны по этому вопросу.

Собственно, ни одна страна не меняла [отношения]. И президент [России Владимир] Путин говорил, что сам по себе Карабах не признавался, он не был признан даже самой Арменией, — цитирует Пескова РИА Новости.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о проведении контрнаступательной операции в ответ на провокации армянской стороны.

В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минобороны Азербайджана подсчитали военные потери в результате эскалации. Погибли 2783 военнослужащих и ещё свыше 100 считаются пропавшими без вести.