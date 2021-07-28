Кремль отреагировал на слова Байдена о «проблемах» Путина

Слова президента США Джо Байдена о «проблемах» российского коллеги Владимира Путина неверны по своей сути. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Они как минимум неверны по своей сути, — добавил представитель Кремля.

Также он отверг обвинения Байдена в планах вмешательства РФ в выборы в Конгресс США. Песков отметил, что Штаты пока остаются не партнёрами, а оппонентами России.

Пока никаких партнёрских программ и отношений нет, к нашему сожалению, — подчеркнул Песков.

Ранее на встрече с журналистами президент США заявил, что у его российского коллеги «проблемы». Байден отметил, что Путин знает об этом и это делает его опасней. Он также добавил, что в распоряжении Путина в плане экономики имеется лишь ядерное оружие и нефть, что и создаёт определённые проблемы.

Политолог Сергей Станкевич отметил, что в высказываниях Байдена о проблемах у Путина не стоит искать большого смысла, практического продолжения в этих словах не будет.