Кошка-долгожительница попала в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: Guinness World Records

Кошка Флосси

Кошка по кличке Флосси, живущая в Великобритании, является самой старой из ныне живущих, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Ей сейчас почти 27 лет, что по человеческим меркам составляет около 120 лет.

Она самая старая кошка, которую я когда-либо встречала — около 120 человеческих лет, — сказала координатор отделения Cats Protection Наоми Рослинг.

К первому своему хозяину кошка попала в 1995 году в возрасте нескольких месяцев. До этого она была бездомной. После его смерти Флосси забрала к сестра умершего владельца. Пережив вторую хозяйку, кошка в 24-летнем возрасте оказалась в Cats Protection. Там ее заметила Вики Грин, которая и стала новой хозяйкой кошки-долгожительницы.

По ее словам, Флосси, несмотря на возраст, любопытна и игрива. Она глуха и плохо видит, но это ей не мешает. И у нее по-прежнему хороший аппетит, она никогда не отказывается вкусно поесть.

Ранее французские ученые из университета Западный Париж Нантер-ля-Дефанс выяснили, что кошки способны различать голоса людей и понимать, когда обращаются конкретно к ним, а не к кому-то другому. По словам специалистов, это свидетельствует о том, что кошки и люди, живущие вместе, связаны уникальной формой общения.