Кошек и голубей уничтожат в КНДР из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/53068978-c03d-11eb-856e-96000091f725_660.jpg Фото: PPI/Global Look Press

Власти Северной Кореи отдали приказ об уничтожении всех кошек и голубей в приграничных с Китаем районах. По их мнению, животные переносят коронавирус из соседнего государства, сообщает Daily NK.

Одну из семей в городе Хесан поместили в изолятор на 20 дней за то, что они отказывались отдавать свою домашнюю кошку, — сообщает южнокорейская газета, освещающая события в КНДР.

Уточняется, что семья сообщила, что их кошка умерла, однако через несколько дней её заметили у забора на границе с Китаем. Поймать животное не получилось, зато удалось установить её хозяев. В итоге кошку забрали, а семью поместили в изолятор.

Ранее стало известно, что основные виды комаров могут быть переносчиками коронавируса. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань, этот вирус гибнет в комарах в течение суток, а большинство переносимых кровососущими вирусов не вызывают у человека вирусных инфекций респираторного типа.

Летучие мыши также не могут быть переносчиками коронавирусной инфекции. По словам экспертов, опасные для человека коронавирусы передавались от рукокрылых через промежуточных хозяев. Чтобы заразиться непосредственно от летучей мыши, нужно съесть сырое животное или контактировать с большим количеством помёта без средства защиты.