Косачев поддержал ротацию в Совбезе ООН

https://static.news.ru/photo/b9f53fbe-b187-11ea-b8bd-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пополнение Совета Безопасности ООН четырьмя членами с правом голоса расширит возможности организации по обсуждению мировых проблем, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Непостоянными членам Совбеза стали Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия. Они будут работать в совете в 2021-2022 годах вместе с постоянными членами — Россией, США, Великобританией, Францией и Китаем.

Думаю, мы найдём общий язык и с Норвегией, и с Ирландией, тем более с Индией и Мексикой. Не вижу ни в одном из случаев непреодолимых препятствий для сохранения доброго диалога, а, возможно, и сближения позиций, — отметил Косачев в комментарии «ПолитЭксперту».

Косачев добавил, что пятая страна — представитель Африки — ещё не определена. Члены ООН определят африканского представителя на дополнительных консультациях.

Как писал NEWS.ru, в конце июля Совбез ООН рассмотрит доклад о нарушении Ираном ядерной сделки, а также может приступить к обсуждению санкций. Российский МИД заявил о попытках Вашингтона надавать на Совбез и Секретариат ООН, чтобы организация поддержала жёсткие ограничения против Тегерана.