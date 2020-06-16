Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые за три месяца открыл двери Дома приёмов МИД, чтобы провести переговоры со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. Он прилетел в Москву за помощью — именно на Россию сделана ставка в новом противостоянии с США. На этот раз в Вашингтоне хотят не допустить снятия оружейного эмбарго с ИРИ и, как следствие, поставок Ирану российского и китайского оружия.

Возможность снятия оружейного эмбарго с Ирана закреплена в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) — соглашении, предусматривающем отказ Ирана от создания ядерного оружия взамен на снятие санкций США. Вашингтон вышел из него в 2018 году, но Россия, Китай и так называемая «Евротройка» — Франция, Германия и Великобритания — остались в нём. Согласно действующему плану, эмбарго в отношении Тегерана истекает 18 октября 2020 года.

В начале июня Госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении Вашингтона предотвратить покупку Тегераном российского и китайского оружия. По его словам, оставшиеся члены соглашения, в частности Великобритания, могут сами захотеть оставить эмбарго в силе. Позднее, 5 июня, постпред США при ООН Келли Крафт сообщила о подготовке американской резолюции Совета Безопасности ООН по продлению эмбарго в отношении Ирана. Проект был передан ряду стран, включая Россию, для ознакомления.

В Москве и Пекине отвергли американские предложения, и министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Ван И направили генсеку ООН Антониу Гутерришу письма с разъяснением позиции по эмбарго. Оставшиеся члены сделки пока не заняли чью-то сторону, в то время как в Тегеране заявили, что рассчитывают на помощь Москвы.

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Визит Зарифа в Москву стал поводом впервые за три месяца открыть двери Дома приёмов МИД для переговоров. Ситуация с коронавирусом тем не менее внесла свои коррективы: журналистов не пустили на протокол. Послушать вступительные слова министров перед переговорами можно было в специально отведённом зале. На пресс-конференцию допустили лишь тех, кто задавал вопрос. Остальным было предложено посмотреть трансляцию по телевизору.

По итогам переговоров, которые ожидаемо затянулись, Лавров и Зариф вышли к прессе. Российский министр назвал попытки США продлить оружейное эмбарго нелегитимными и обвинил Вашингтон в манипулировании Советом Безопасности ООН.

Я могу вас заверить, что мы будем делать всё для того, чтобы никто не смог разрушить те договорённости, которые закреплены в СВПД. Если же этот план не вписывается в логику нынешней американской администрации, если она считает этот план плохой сделкой, то это позиция Вашингтона. Но у Вашингтона не может быть никаких прав наказывать Иран, спекулируя на авторитете СБ ООН и манипулируя по сути дела Советом Безопасности, да и в известной степени секретариатом ООН, — сказал Лавров.

Он добавил, что планы США не сбудутся, вне зависимости от того, кто ещё из участников СВПД будет готов дать отпор Вашингтону. Министр также сообщил, что пока не получил ответа на своё письмо в адрес генсека ООН, однако заверил, что изложил в нём серьёзные аргументы на пяти страницах.

Ещё одной темой переговоров стала ситуация в Сирии. До Москвы иранский министр посетил Анкару, где провёл переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Одной из причин была подготовка «астанинской тройки», в которую входят Россия, Турция и Иран. Изначально встречу на высшем уровне планировалось провести в Тегеране, но из-за ситуации с коронавирусом её отложили.

«Астанинский саммит» мы будем сначала проводить в виртуальном пространстве, а потом в очном формате. Я сегодня получил согласие господина Лаврова на проведение виртуальной встречи в «астанинском формате», вчера тоже получил согласие министра иностранных дел Турции, поэтому руководители трёх стран будут проводить саммит в виртуальном формате, — сказал Зариф.

Помимо виртуальной встречи лидеров трёх стран по САР, планировалось инициировать и заседание Конституционного комитета Сирии. Последний раунд прошёл в ноябре 2019 года, но тогда сторонам не удалось приступить к обсуждению инициатив по политурегулированию в САР из-за разногласия внутри членов комитета. Новая встреча намечена на август в Женеве.

Я думаю, что можно вполне утверждать о возможности проведения видеоконференции трёх лидеров до того, как господин (Гейр) Педерсен, специальный посланник генерального секретаря ООН, соберёт редакционную комиссию конституционного комитета, — сказал Лавров.

Несмотря на отсутствие конкретики в заявлениях российского и иранского министров, встреча показала, что разногласий между Москвой и Тегераном по основным вопросам нет. Теперь перед сторонами стоят две основные задачи: перетянуть на свою сторону Великобританию, Германию и Францию для снятия эмбарго с Ирана и обеспечить условия для нового заседания Конституционного комитета.