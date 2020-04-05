Власти КНР недавно заявили о победе над эпидемией коронавируса COVID-19 внутри страны, однако проблемы для китайской экономики только начинаются. Приняв жёсткие и, как показала практика, эффективные меры по сокращению производства, предоставлению гражданам отпусков и так далее, власти теперь будут иметь дело с последствиями вынужденного простоя. Сложившаяся ситуация может ударить и по амбициозному проекту «Один пояс и один путь», на который руководство Китая делает серьёзную ставку.

Проседание экономических показателей, конечно же, не стало сюрпризом для Пекина — китайские чиновники ещё зимой предупреждали, что в апреле-мае стране придётся усиленно навёрстывать упущенное, чтобы к лету выйти на темпы роста декабря 2019-го. Однако даже перед лицом таких вызовов республика не намерена отказываться от проекта «Один пояс и один путь» — возможно главного детища её лидера Си Цзиньпина. Пока что есть факторы, которые работают как на КНР, так и против страны.

Как отмечает аналитический портал Nikkei Asian Review (NAR), Китай, хоть и ослаблен несколькими месяцами борьбы с COVID-19, вполне может сейчас укрепить своё влияние в мире, поскольку другие страны, включая ключевых экономических игроков, заняты подавлением вспышек коронавируса на собственных территориях. Даже в разгар эпидемии внутри КНР Пекин не отказывался от участия в крупных инфраструктурных проектах по всей Юго-Восточной Азии. Так, в частности, была заключена сделка на возведение плотины в Камбодже и бизнес-парка в Мьянме — оба проекта оцениваются в общей сложности более чем в $23 млн. Кроме этого, удалось достигнуть договорённости с Лаосом относительно строительства там крупной станции по выработке солнечной энергии.

Поддержание стабильности внешней торговли и иностранных инвестиций жизненно важно, поскольку китайская экономика глубоко интегрирована в мировую экономику, — заявлял ещё в марте премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Государственная китайская пресса вторила первым лицам страны, заверяя, что эпидемия не изменит планов Си Цзиньпина по созданию единой инфраструктуры из Азии в Европу. Персональный фактор в данном случае может сыграть если не ключевую, то серьёзную роль. При председательстве Си экономический рост Китая ощутимо замедлился по сравнению с предыдущими десятилетиями, составив в 2019-м лишь 6,1% (в этом году эксперты прогнозируют цифру и того меньше — порядка 4,5%). В этих условиях лидеру страны безусловно нужен серьёзный и амбициозный проект, который бы доказал, что жертвы были не напрасны. Поэтому, разумеется, полного отказа от «Одного пояса и одного пути» со стороны Китая ждать не стоит.

Cheng Min/Keystone Press Agency/Global Look Press

Другой вопрос, сколько времени КНР потребуется на восстановление докризисных показателей. Эксперты справедливо отмечают, что реализация достигнутых Пекином договорённостей в Юго-Востойной Азии — вопрос долгосрочной перспективы. Сейчас же руководство страны, очевидно, сосредоточится на внутренних проблемах, считает Ю Джи, старший научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House: на увеличении внутреннего потребления, стимулировании отраслей, ориентированных на него, и обеспечении ликвидности для малых и средних местных предприятий.

Прямые иностранные инвестиции, связанные с проектом «Один пояс и один путь», станут менее приоритетными для правительства Китая и крупных китайских госпредприятий, активно участвующих в нём, — подчёркивает она.

Как и темпы экономического роста, общий поток зарубежных средств в КНР в прошедшие годы снижался. Падали и объёмы инвестиций Китая в другие страны. Однако речь идёт в основном о США и государствах Евросоюза: на азиатском направлении Пекин зачастую даже наращивал активность, продолжая демонстрировать амбиции регионального лидера. Так его продолжают воспринимать и соседи: недавний опрос специалистов и лидеров общественного мнения в Юго-Восточной Азии, проведенный сингапурским институтом ISEAS-Yusof Ishak, показал, что они считают КНР наиболее влиятельной страной региона. При этом, подчёркивает NAR, почти 72% респондентов выразили обеспокоенность по поводу его растущей экономической мощи, а 85% — из-за политической роли. Но как бы то ни было, это, в конечном счёте, и является залогом продвижения проекта «Один пояс и один путь».

Ослабленные эпидемией страны вынуждены будут держаться ближе к КНР, которая уже сейчас начинает выход из экономического кризиса. Впрочем, эксперты не исключают повторной вспышки коронавируса на китайской территории. И если подобное произойдёт, это всерьёз спутает карты Пекина.