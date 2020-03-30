https://static.news.ru/photo/51fa0e10-734f-11ea-b083-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vichan Poti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трое граждан РФ находятся в больницах таиландской провинции Чонбури. У них диагностирован коронавирус. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

Среди них один мужчина и члены одной семьи — мать с дочерью из Сибири, — заявил дипломат журналистам ТАСС.

По его словам, заболевание было обнаружено в выходные.

В базе департамента Минздрава Таиланда с коронавирусом числится только 60-летняя россиянка. Всего в провинции Чонбури коронавирусом заболели 40 человек, среди них восемь иностранцев.

Общее количество инфицированных в королевстве составило более 1,6 тысячи человек. Выздоровели 342 человека, скончались 10.

Власти Таиланда ограничили въезд в страну для иностранцев с 26 марта и ввели до 30 апреля чрезвычайное положение. В городах закрыты торговые центры и рынки, работают только супермаркеты и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

NEWS.ru писал, что первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в Ботсване. Все заразившиеся вернулись из поездок в Таиланд и Великобританию.

Всего в мире количество заразившихся превысило 786 тысяч человек, более 166 тысяч поправились, более 37 тысяч скончались.

В России коронавирус был выявлен у 2337 человек, более 100 выписаны из больниц, умерли 17 человек. В Москве 1613 случаев заражения.