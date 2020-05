Корабли НАТО продолжат манёвры в Арктике

Фото: Sina Schuldt/Global Look Press

Видеоигровой магазин Steam предложил купить за 905 рублей подборку из 54 легендарных игр. Антология Square Enix Eidos включила серии Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex, Dungeon Siege и другие проекты.

Распродажа стала частью кампании «Оставайтесь дома и играйте», призванной удержать подписчиков Steam в социальной изоляции на время пандемии коронавируса. Вся выручка от наборов будет распределена между благотворительными организациями Северной Америки...