Корабли НАТО продолжат манёвры в Арктике

https://static.news.ru/photo/f916c582-9201-11ea-bdfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sina Schuldt/Global Look Press

Американские и британские ракетные корабли останутся в Арктике после ухода из Баренцева моря. Об этом заявили в Шестом флоте США.

Корабельная ударная группа продолжит операции за Арктическим (Полярным) кругом, — цитирует «Интерфакс» сообщение флота.

Три эсминца ВМС США и британский фрегат зашли в акваторию Баренцева моря 4 мая. В течение нескольких дней они совершали манёвры у побережья Норвегии в районе Финнмарка, граничащего с Мурманской областью. За их действиями наблюдали корабли Северного флота РФ.

Глава думского комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что России необходимо давать отпор на провокационную активность НАТО у самых границ страны.

Как ранее писал NEWS.ru, военный эксперт Виктор Мураховский охарактеризовал манёвры натовских кораблей как попытку «хоть как-то продемонстрировать силу и готовность» и компенсировать ранее отменённые из-за пандемии учения.