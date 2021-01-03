Конституционный суд Эквадора признал незаконным введение ЧП из-за COVID-19

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Конституционный суд (КС) Эквадора признал решение президента страны Ленина Морено о введении чрезвычайного положения противоречащим основному закону.

Президентский декрет от 21 декабря вводил режим ЧП «в условиях общественного бедствия» из-за роста числа выявляемых случаев COVID-19. Суди КС 2 января постановили, что документ не соответствует конституционным нормам, передаёт телеканал Telesur. В вердикте отмечается, что режим ЧП вводится в случаях, когда экстренную ситуацию невозможно решить в рамках действующих законов. В нынешних условиях нужны долгосрочные меры, уверены члены КС.

Судьи призвали правительство активизировать использование профилактических механизмов для упреждения распространения инфекции.

Режим ЧП предполагал комендантский час с 22:00 до 4:00 и ограничение свободы собраний.

Первый случай заражения SARS-CoV-2 в Эквадоре выявили 29 февраля 2020 года. В марте власти страны вводили чрезвычайное положение и закрывали границы, в мае часть ограничений сняли. С 1 июня возобновились пассажирские авиаперевозки.

За время пандемии в Эквадоре зарегистрировано 214 513 случаев заражения коронавирусом, более 14 тысяч человек стали жертвами инфекции.

В октябре 2020 года группа американских учёных доказала возможность повторного заражения COVID-19. Один из достоверно подтверждённых случаев был отмечен в Эквадоре, писал NEWS.ru.