Консорциум журналистов опубликовал связанные с «досье Пандоры» документы

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал часть документов, на основе которых создавалось так называемое досье Пандоры. В нём приводились данные о якобы причастности некоторых мировых лидеров и предпринимателей к офшорным схемам. В числе опубликованных документов паспорта, файлы о владении собственностью, документы о займах.

ICIJ и его партнёры стараются публиковать эти первоисточники вместе с материалами расследований, когда это возможно. Документы проверяются и редактируются там, где это необходимо, но содержат много информации и имеют решающее значение для отчётности ICIJ, — говорится в сообщении на сайте консорциума.

Всего журналисты-расследователи опубликовали 118 файлов. В них содержатся копии паспортов, в том числе дипломатических, файлы, сообщающие о владении разного рода собственностью, связанной с компаниями-офшорами, документы о займах и бумаги, подтверждающие связь определённых лиц напрямую с офшорными структурами.

Представители консорциума заявляют, что эти данные являются частью расследования по «досье Пандоры».

В документах фигурируют имена премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, экс-премьера Великобритании Тони Блэра, дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариги, короля Иордании Абдаллы II и других. Большинство этих персоналий ранее упоминались непосредственно в «досье Пандоры».

«Досье Пандоры» — расследование, в котором участвовали более 150 представителей СМИ со всего мира. Оно основано на утечке документов офшорных регистраторов. Среди участников — крупнейшие мировые издания, от России расследование проводили «Важные истории» (признаны властями РФ иноагентом).

В расследовании фигурируют более 35 действующих и бывших политиков и 400 чиновников из примерно 100 стран.

Данное расследование ICIJ называет самым крупным разоблачением финансовых схем за всё время своей деятельности.

Ранее в России заметили след американских спецслужб в «досье Пандоры».