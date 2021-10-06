Два года интенсивной расшифровки и обработки специализированных данных привели к появлению 12 млн файлов с информацией о манипуляциях с офшорами известных политических и общественных деятелей в «досье Пандоры». При этом на «офшорной» карте, составленной авторами из ICIJ (Международного консорциума журналистов-расследователей), США выглядят абсолютно незапятнанными сомнительными финансовыми махинациями. Это говорит о следе американских спецслужб в независимом журналистском расследовании, передаёт Live 24.

Организация ведёт свою деятельность на территории нашей страны, в том числе и через физических лиц, выполняющих функции иноагентов. За расследованием стоит большой слив от американских спецслужб, — признался бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов.

Выгода для США в публикации подобного рода компромата заключается в том, чтобы нанести ущерб неугодным Штатам политическим элитам, в частности — окружению Владимира Путина. Также «досье Пандоры» может помочь США погасить долг страны за счёт многомиллиардных офшоров указанных в документе политиков и общественных деятелей. Политолог Марат Баширов считает, что большинство тех лиц, которые фигурируют в материалах независимого расследования журналистов из ICIJ, являются лишь фоном и не играют особой роли в игре США.

У «досье Пандоры» есть избирательность в последствиях. Она модерируется, и многое из выданного — фон, чтобы мы съели важное для организаторов. <...> Общее количество файлов досье — 12 миллионов. О скольких вам рассказали? — аргументировал Баширов.

«Досье Пандоры» — расследование, в котором участвовали более 150 представителей СМИ со всего мира. Оно основано на утечке документов офшорных регистраторов. Среди участников — крупнейшие мировые издания, от России расследование проводили «Важные истории» (признаны властями РФ иноагентом).

Ранее президент США Джо Байден отреагировал на опубликованные ICIJ материалы. Он заявил, что Вашингтон «сейчас это изучает» и пока не готов дать официальный комментарий.