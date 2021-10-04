Власти США изучат «досье Пандоры»

Американские власти в настоящий момент изучают расследование «досье Пандоры», рассказал президент Соединённых Штатов Джо Байден. Так он ответил на вопрос о реакции Белого дома на публикацию материалов. Об этом пишет ТАСС.

Такое заявление глава США сделал в ходе выступления по поводу госдолга страны. Журналисты спросили у него, как Вашингтон отреагирует на публикацию «досье Пандоры» и планируют ли Соединённые Штаты что-то предпринимать в связи с этим.

Мы сейчас это изучаем, — ответил он.

«Досье Пандоры» — расследование, в котором участвовали более 150 СМИ со всего мира. Оно основано на утечке документов офшорных регистраторов. Среди участников крупнейшие мировые издания, от России расследование проводили «Важные истории» (признаны властями РФ иноагентом).

Среди фигурантов расследования президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, соратник президента Сербии Александра Вучича Синиша Мали, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, многие другие политики и близкие к ним люди. Кроме того, материалы коснулись и звёзд, у которых нет прямой связи с политикой, в том числе певицы Шакиры, модели Клаудии Шиффер и тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Из россиян в отчёте упоминается гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава «Транснефти» Николай Токарев, возможная знакомая президента Владимира Путина Светлана Кривоногих, сын двоюродного брата главы государства Роман Путин, глава «Сбера» Герман Греф и студенческие друзья Владимира Путина Николай Егоров и Виктор Хмарин.

Кроме того, в отчёте упоминаются глава администрации президента Антон Вайно, руководитель «Роснано» Сергей Куликов, дочь зампреда правительства Марата Хуснуллина Алина, зять главы МИД России Сергея Лаврова Александр Винокуров, первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко, муж сестры заммэра Москвы Натальи Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов, отец президента корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергея Чернина Яков Чернин, а также несколько бывших депутатов Госдумы и близких к ним людей.