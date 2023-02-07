Конгрессмен призвал Китай попросить Россию прекратить спецоперацию Конгрессмен Портман призвал КНР побудить Россию прекратить СВО, чтобы помириться с США

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китаю следует побудить Россию прекратить специальную военную операцию на Украине, если Пекин заинтересован в урегулировании инцидента со своим аэростатом в воздушном пространстве США. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман, его слова приводит РИА Новости. Он также подчеркнул, что Вашингтон удовлетворит ситуация, при которой Китай не станет отправлять оружие на Украину и не станет занимать сторону Киева.

Если Китай хочет протянуть оливковую ветвь, то самым простым решением для них, которое попросту изменит динамику, будет сказать России, чтобы та остановилась. <...> Если бы они поступили таким образом, я считаю, это немедленно выправило бы отношения не только с американским правительством, администрацией Джо Байдена, но и с народом США, — заявил Портман.

Ранее телеканал NBC сообщил, что американские военные в течение нескольких дней отслеживают китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. Отмечалось, что зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Пентагон сообщил, что сбивать шар рискованно из-за его внушительных размеров. По словам представителей ведомства, объект не представляет угрозы для территорий и гражданской авиации.

Позднее шар все же был сбит истребителем F-22 ВВС США.

При этом в КНР утверждали, что аэростат не являлся шпионским, как предположили в Вашингтоне, а был туристическим и всего лишь отклонился от курса из-за сильного ветра.