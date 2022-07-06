Конфискованные у Медведчука самолет и вертолет передали в ВСУ «Страна»: конфискованные у семьи Медведчука самолет и вертолет передали украинским военным

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Медведчук

Конфискованные у семьи украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука самолет и вертолет, переданы украинским военным, сообщает в среду издание «Страна.ua». Вертолет и самолет были изъяты в рамках уголовных дел по статьям о злоупотреблении властью, присвоении и растрате имущества.

Вертолет и самолет семьи Медведчука передали на потребности ВСУ, - пишет издание.

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. Москва предложение не приняла.

Ранее Медведчук обратился к президентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на «защитников Мариуполя».