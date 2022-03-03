Google заблокировал YouTube-каналы НТВ в более чем 70 странах

Американская копания Google заблокировала YouTube-каналы НТВ в более чем 70 странах, сообщается в Telegram-канале НТВ. Отдельно отмечается, что аккаунты НТВ недоступны по всей Европе. В НТВ также уверены, что полная блокировка всех аккаунтов телеканала может произойти в ближайшее время.

14 лет назад у нас было ноль подписчиков. Сейчас вас 17 миллионов. 14 лет мы развивали аккаунты, выкладывали лучшие шоу, сериалы и программы. Google был вполне доволен, не скупился на свои «серебряные», «золотые» и «бриллиантовые» награды, а заодно неплохо зарабатывал. Иллюзий ни у кого нет: полное отключение наших каналов — вопрос времени, — указано в сообщении телеканала.

Googlе также заблокировал в магазине Play Store по всей Европе приложения, которые связаны с российскими СМИ. Речь, в частности, идёт о приложениях RT и Sputnik, сообщает агентство Reuters.