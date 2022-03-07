Компания Ernst & Young решила прекратить работу в России

Британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young (EY) объявила о завершении работы в России. В компании уточнили, что EY более не будет заниматься обслуживанием российских клиентов из правительства, государственных предприятий или находящихся под санкциями фирм, а также частных лиц во всем мире, пишет РИА Новости.

Кроме того, Ernst & Young объявила о начале процедуры реструктуризации российского подразделения. Компания намерена отделить подразделения России от своей глобальной сети. На текущий момент число российских сотрудников компании составляет 4,7 тысячи, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, аудиторская компания PwC продолжит работу в России. Для этого она выходит из международной сети, продолжая при этом поддерживать с ней тесную связь.

Ранее власти РФ не раз высказывали озабоченность активностью иностранных аудиторских компаний на российском рынке. Так называемая большая четверка аудиторов — Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG — контролировала значимую часть отчётов крупных российских компаний. Ведь без финансового отчёта, заверенного крупной международной компанией, брать кредиты было практически невозможно. Ещё в апреле 2021 года правительство РФ приняло решение ограничить доступ иностранных аудиторов и их российских «дочек» к информации некоторых отечественных компаний.