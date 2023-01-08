Украинский генерал оценил вероятность наступления России из Белоруссии Командующий обороной Киева Павлюк: сейчас нет никаких угроз наступления России из Белоруссии

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Бойцы ВС РФ на боевой машине пехоты БМП-3 в зоне спецоперации

В настоящий момент нет никаких угроз наступления России на Украину через территорию Белоруссии, заявил в беседе с «Суспільне новини» командующий обороной Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк. По его словам, на границе Украины и Белоруссии находится группировка войск, однако ее наступление было бы нецелесообразным.

В данный момент непосредственной угрозы нет. У россиян нет соответствующих сил и средств. На территории, границе между Украиной и Белоруссией, есть определенные группировки. Но, учитывая наш потенциал, маловероятно, что они будут иметь успех, — сказал Павлюк.

При этом он предположил, что в ближайшие месяцы наступление ВС РФ через Белоруссию станет возможным. По его мнению, сейчас российские военные восстанавливают силы и средства.

Ранее госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что белорусско-российская региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели и рассчитана прежде всего на защиту западных границ Союзного государства. Он напомнил, что решение о развертывании группировки было принято еще в прошлом году лидерами двух стран. По его словам, данная группировка является элементом, который должен остудить горячие головы на Западе «в части какой-то агрессивной политики в отношении Союзного государства».