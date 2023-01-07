Совбез Белоруссии указал на цели группировки совместных с Россией войск Совбез Белоруссии: совместная с РФ группировка рассчитана на защиту западных границ Союза

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович заявил, что белорусско-российская региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели и рассчитана прежде всего на защиту западных границ Союзного государства двух стран, передает РИА Новости. Он напомнил, что решение о развертывании группировки было принято еще в прошлом году лидерами двух стран.

Региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели и предназначена для защиты прежде всего западных границ Союзного государства, — сказал Вольфович.

По его словам, данная группировка является элементом, который должен остудить горячие головы на Западе «в части какой-то агрессивной политики в отношении Союзного государства».

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на белорусско-украинской границе случаются провокации с украинской стороны. Военнослужащие соседнего государства наводили оружие в сторону пограничных нарядов, а также выкрикивали оскорбления и показывали белорусским пограничникам угрожающие жесты. В ведомстве подчеркнули, что пограничники на провокации не поддаются и готовы к возможным действиям.

Ранее Александр Лукашенко в ходе сессии ОДКБ заявил, что НАТО окончательно закрепило антироссийский и антибелорусский векторы. Он также отметил, что страны Запада пытаются всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, хотя сами «по уши» в него вовлечены.