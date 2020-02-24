https://static.news.ru/photo/543e4b6e-573e-11ea-a6ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emrah Gurel/AP Photo/ТАСС

Суд Турции принял решение об аресте Махмуда Арслана, командира экипажа лайнера, потерпевшего крушение 5 февраля в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен.

Таким образом арбитраж удовлетворил соответствующее требование прокуратуры, передаёт NTV. Правоохранительные органы обвиняют мужчину в причинении смерти людям по неосторожности.

Самолёт Boeing 737-800 был вынужден совершить жёсткую посадку. После приземления он загорелся и развалился на несколько частей.

Как сообщал NEWS.ru, инцидент привёл к гибели трёх пассажиров. Ещё 179 человек получили травмы разной степени тяжести.