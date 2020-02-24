Фото: Emrah Gurel/AP Photo/ТАСС

Суд Турции принял решение об аресте Махмуда Арслана, командира экипажа лайнера, потерпевшего крушение 5 февраля в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен.

Таким образом арбитраж удовлетворил соответствующее требование прокуратуры, передаёт NTV. Правоохранительные органы обвиняют мужчину в причинении смерти людям по неосторожности.

Самолёт Boeing 737-800 был вынужден совершить жёсткую посадку. После приземления он загорелся и развалился на несколько частей.

Как сообщал NEWS.ru, инцидент привёл к гибели трёх пассажиров. Ещё 179 человек получили травмы разной степени тяжести.

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