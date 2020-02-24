Суд Турции принял решение об аресте Махмуда Арслана, командира экипажа лайнера, потерпевшего крушение 5 февраля в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен.
Таким образом арбитраж удовлетворил соответствующее требование прокуратуры,
Самолёт Boeing 737-800 был вынужден совершить жёсткую посадку. После приземления он загорелся и развалился на несколько частей.
Как сообщал NEWS.ru, инцидент привёл к гибели трёх пассажиров. Ещё 179 человек получили травмы разной степени тяжести.
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