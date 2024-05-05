Коллекционер нашел в янтаре осу возрастом 100 млн лет

Немецкий коллекционер нашел в маленьком куске янтаря из Мьянмы доисторическую осу возрастом 100 млн лет. Сотрудник Бременского музея Фолькер Лорманн в своей публикации в журнале Insects сообщил, что ранее науке этот вид осы был неизвестен.

Отмечается, что найденное насекомое Лорманн сейчас изучает вместе со своими коллегами. Находка является тем «долгожданным кусочком головоломки», который поможет понять филогению этой группы ос, подчеркивается в публикации, кроме того, находка дает ученым ценные сведения о насекомых мелового периода. Современные родственники найденной доисторической осы встречаются по всему миру, на всех континентах, кроме Антарктиды.

Ранее на северо-востоке Мексики ученые нашли полный скелет огромной доисторической акулы птиходус (Ptychodus). Акула существовала на Земле 105–75 млн лет назад. До этой находки исследователи имели небольшие представления об этом виде, поскольку его останки сохранились только в виде крупных зубов.

В марте группа археологов из США, Канады и Японии обнаружила окаменелости динозавров на Аляске. Находка ученых может изменить представления о регионе. Предполагается, что в прошлом Аляска представляла собой цветущий регион с влажной средой и высоким разнообразием флоры и фауны. Это подтверждается анализом изотопов углерода в древесине.