Ученые из США и Канады обнаружили следы динозавров на Аляске

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Следы динозавров в представлении ИИ

Группа археологов из США, Канады и Японии обнаружила окаменелости динозавров на Аляске, сообщает издание Geosciences. По его данным, находка ученых может изменить представления об Аляске. Предполагается, что в прошлом она представляла собой цветущий регион с влажной средой и высоким разнообразием флоры и фауны. Это подтверждается анализом изотопов углерода в древесине.

Ученые утверждают, что окаменелости динозавров были найдены в формации Нанушук, датирующейся серединой мелового периода. Всего было обнаружено около 75 ископаемых следов и других признаков жизнедеятельности динозавров, обитавших у побережья древних рек. Предполагается, что около 17% из них являлись четвероногими травоядными, еще 15% — птицеподобными, а 9% — плотоядными двуногими динозаврами. Кроме того, археологам удалось найти окаменелые пни, которые позволили им подтвердить, что в прошлым Аляска была регионом с теплым климатом и высокой влажностью воздуха.

Как сообщалось ранее, группа археологов обнаружила древнюю гробницу на территории Испании. В ней хранились около 7 тысяч костей, а также различные артефакты, в том числе инструменты, древнее оружие, украшение и другие предметы.