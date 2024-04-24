Полный скелет огромной доисторической акулы обнаружили в Мексике

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На северо-востоке Мексики ученые нашли полный скелет огромной доисторической акулы птиходус (Ptychodus), сообщает MIR24.TV. Акула существовала на Земле 105–75 млн лет назад. До этой находки исследователи имели небольшие представления об этом виде, поскольку его останки сохранились только в виде крупных зубов.

Всего палеонтологи откопали шесть окаменелостей древних акул, среди которых один экземпляр представлял собой полный отпечаток тела птиходуса сбоку, включая все элементы скелета, а также остатки мышц, плавники и зубы. Еще три скелета были почти полными, в том числе останки детеныша длиной 56 см. Два оставшихся сохранились частично.

Скелеты птиходусов были хрящевыми. За десятки миллионов лет их кости полностью распадались. Поэтому найденная окаменелость возрастом около 93 млн лет помогла ученым восстановить облик морской хищницы и выяснить, какое место она занимала на эволюционном генеалогическом древе.

Как оказалось, длина этих акул составляла около 9,7 м. Они были крупнее современных белых акул, но мельче, чем предполагали ученые.

Ранее группа археологов из США, Канады и Японии обнаружила окаменелости динозавров на Аляске. Находка ученых может изменить представления о регионе. Предполагается, что в прошлом Аляска представляла собой цветущий регион с влажной средой и высоким разнообразием флоры и фауны. Это подтверждается анализом изотопов углерода в древесине.