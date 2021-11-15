Кокаиновый форпост: как «Хезболла» наводит страх на Южную Америку

Власти Колумбии заявили о раскрытии заговора членов военно-политической организации «Хезболла». В стране были задержаны двое диверсантов, которых подозревают в организации покушения на граждан Израиля. Несмотря на то что тезис об интересе ливанской группировки к Южной Америке выглядит на первый взгляд абсурдно, в действительности борьба с её предполагаемым влиянием в Западном полушарии насчитывает несколько десятилетий. Не исключено, что внешняя политика нынешней администрации президента США грозит обострить споры о влиянии «партии Аллаха» в государствах региона.

Громкое заявление по поводу неосуществлённых планов «Хезболлы» сделал министр национальной обороны Колумбии Диего Молано. По его словам, властями страны были пойманы двое оперативников ливанской группировки, которые готовили «преступные действия».

Ежедневная колумбийская газета El Tiempo уточняет, что речь идёт о задержании, которое произошло два месяца назад. Причиной стал раскрытый заговор по организации покушения на израильских граждан и слежка за диппредставительствами еврейского государства на колумбийской территории. В зоне риска находились несколько израильтян, следует из сообщения. Один из них был эвакуирован в Тель-Авив.

Вместе с тем, утверждает Молано, за последнее время спецслужбы Колумбии и других стран региона фиксируют активизацию «Хезболлы» в соседней Венесуэле, которая сохраняет тесные военно-экономические связи с Ираном. А Исламскую Республику принято считать основным внешним покровителем «партии Аллаха».

Возвращение в повестку

Вопрос о предполагаемом присутствии «Хезболлы» в Латинской Америке актуализировала в последние годы ситуация вокруг положения венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Оказывая дипломатическое и экономическое давление на руководство Боливарианской Республики, предыдущая администрация президента США нередко вписывала эту конфронтацию в более широкий контекст — в свою кампанию по противодействию иранской внешней политике. Так, бывший госсекретарь Майк Помпео не раз публично делал акцент на связях официального Каракаса с проиранскими силами, что, вероятно, должно было стать аргументационным фундаментом для обвинений Мадуро в терроризме.

Николас Мадуро Agencia Venezolana de Noticias/XinHua/Global Look Press

Неудивительно, что на этом фоне тезис о «следе» «Хезболлы» активно поддерживала и венесуэльская оппозиция. В частности, о соответствующих доказательствах говорил депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Карлос Папарони, выступая на саммите по борьбе с терроризмом в Колумбии в минувшем году.

Конечно, это могло бы быть воспринято как обычный элемент пропагандистской кампании, нацеленной на маргинализацию правительства Мадуро, если бы не складывавшийся десятилетиями перечень претензий, выдвигаемых в адрес ливанской группировки. Этот список содержит торговлю наркотиками, оружейную контрабанду, организацию терактов и нелегальную финансовую активность в южноамериканских государствах.

Форпост в регионе

Исследователи считают , что основная активность «Хезболлы» приходится на пограничный «треугольник» между Бразилией, Аргентиной и Парагваем. Выступая на слушаниях в конгрессе в 2011 году, бывший постпред США при Организации американских государств Роджер Норьега со ссылкой на официальные данные проинформировал , что «партия Аллаха» может располагать 80 оперативниками в 12 южноамериканских странах.

Как говорит директор консалтинговой компании Cornerstone Global Ганем Нусейбе, «Хезболла» активна в регионе в течение нескольких десятилетий.

Организация действовала на низовом уровне, а также пыталась проникнуть на высшие эшелоны власти, — обращает внимание аналитик.

Одним из факторов проникновения он называет политическую нерешительность местных лидеров.

Но проживающая в регионе ливанская диаспора — основной ключ к пониманию того, что, как считают западные исследователи, помогло группировке создавать свой форпост в регионе с 1980-х годов. Согласно этим же предположениям, южноамериканские страны якобы были нужны не столько руководству «Хезболлы», сколько иранскому военному истеблишменту, находящемуся в конфронтационных отношениях с США.

Бизнес-стратегия

Большой фурор произвели выводы колумбийских правоохранителей, которые в 2007–2008 годах выявили связи между «Хезболлой» и местными наркокартелями. Гораздо дальше пошло американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA), которое смогло раскрыть целую сеть по отмыванию денег, предположительно аффилированную с группировкой. Согласно этим выводам, «Хезболла» предоставляла финансовые и логистические услуги местному наркобизнесу, помогая переправлять кокаин из Колумбии на европейские рынки через Африку. Доходы от наркотиков, полученные в Европе и США, смешивались с вполне законной прибылью от продажи подержанных автомобилей и отправлялись в ливано-канадский банк через обменные пункты.

E]Claudio Cruz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неудивительно, что наркотрафик некоторые эксперты начали рассматривать как часть иранской стратегии по диверсификации своих финансовых источников. Тем более что в эпоху Дональда Трампа против страны были использованы жёсткие меры давления, которые негативно сказались на национальной экономике. Заинтересованность Тегерана в дополнительных средствах не могла не усилить нарратив о «латиноамериканской схеме».

Так или иначе, но исследования американского Военно-морского колледжа ( 2004 ) и аналитической корпорации RAND ( 2009 ) оценивают ежегодный доход «Хезболлы» от предполагаемой нелегальной активности в «треугольнике» между Бразилией, Аргентиной и Парагваем в промежутке от $10 млн до $20 млн.

Найти крайнего

Именно Иран и лояльные ему силы винят в тех терактах, которые потрясли Аргентину в 1990-х годах. Речь идёт о кровопролитном взрыве в 1992 году в Буэнос-Айресе у израильского диппредставительства, унёсшего жизни почти трёх десятков человек, а также о нападении 1994 года на Аргентинский еврейский культурный центр, которое привело к гибели 85 человек.

В сентябре 1995 года занимавший на тот момент пост координатора Госдепартамента по борьбе с терроризмом Филипп Уилкокс — младший отметил на слушаниях в конгрессе, что «Хезболла» стала «главной международной террористической угрозой» в южноамериканском регионе. А расследование аргентинских терактов привело к тому, что местный прокурор Альберто Нисман представил 500-страничный доклад о влиянии «Хезболлы» в Латинской Америке.

Альберто Нисман alberto.nisman/facebook.com

Ответом на вопрос, почему с предполагаемой активностью «партии Аллаха» в Западном полушарии не было покончено ещё десять лет назад, западные СМИ считают мягкость администрации экс-президента США Барака Обамы к Ирану и его стремление заключить с ним ядерное соглашение. Эта «толерантность», по их оценкам, подвела черту под усилиями специальной группы американских правоохранителей, пытавшихся поставить точку в «латиноамериканской схеме».

Нынешняя готовность администрации Джо Байдена перезаключить и скорректировать сделку с Тегераном оставляет вопрос о том, не будут выдвинуты ли в его адрес аналогичные обвинения. По крайней мере, в том случае, если диалог увенчается успехом, а ситуация с арабской преступностью в Южной Америке пойдёт по пути деградации.