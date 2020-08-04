В США заявили о стремлении отстранить Мадуро от власти в Венесуэле

https://static.news.ru/photo/58829ea4-d674-11ea-b129-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Xinhua/Global Look Press

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы к концу года отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Мы надеемся, что он не переживёт этот год (в качестве главы государства. — NEWS.ru), мы усердно работаем над тем, чтобы так было, — цитирует Абрамса ТАСС.

Он добавил, что для этого необходимо, чтобы жители Венесуэлы активно протестовали против выборов в Национальную ассамблею, отвергая их, как мошенничество. Кроме того, по мнению Абрамса, необходимо помешать развитию отношений Каракаса и Тегерана. При этом необходимо больше санкций, «персональных санкций».

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые акции протеста против действующего президента страны Николаса Мадуро. Лидер подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Мадуро при этом заявил, что Гуайдо является марионеткой Вашингтона. США и ряд других западных стран признали лидера оппозиции в качестве президента Венесуэлы. РФ, КНР, Турция и некоторые другие страны заявили, что легитимным главой Венесуэлы является Мадуро.

Как писал NEWS.ru, ранее Абрамс заявил, что Вашингтон не собирается признавать результаты предстоящих в декабре парламентских выборов в Венесуэле.