Атом и ракеты: Байдена уличили в секретных переговорах с Ираном

Представители Джо Байдена и власти Ирана открыли каналы обратной связи для переговоров о судьбе ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которую администрация Дональда Трампа покинула в одностороннем порядке два года назад. Правда, в Тегеране ожидают, что в качестве стимула Вашингтон обратит вспять часть санкционных решений предыдущей команды Белого дома.
О том, через какие именно опосредованные каналы общаются стороны, неизвестно. Однако ещё при Трампе были данные, что дипломатическим посредником неоднократно выступало швейцарское посольство в Тегеране, через которое в том числе Иран и США предупреждали друг друга о наиболее масштабных ударах.
Перспективу положительных сдвигов в иранском досье — даже несмотря на всю неопределённость вокруг СВПД —
Впрочем, опосредованные переговоры официально отрицаются иранской стороной. Так, представитель иранского правительства Али Раби заявил, что Тегеран «не получал никаких сообщений от команды Байдена». Официальная позиция руководства Исламской Республики заключается в том, что любые переговоры такого рода не будут иметь смысла, пока новая администрация президента США хотя бы частично не отменит ограничительные меры, которые были введены Дональдом Трампом и его соратниками. Раби заметил, что кампания Трампа по «максимальному давлению» на Тегеран провалилась, в связи с чем у Байдена «нет другого мудрого пути», кроме как повернуть вспять последствия этой политики.
Впрочем, команда нового президента США даёт понять, что хочет не вернуться к прежним договорённостям с Ираном, а существенно расширить их. Так, на
Однако мы будем использовать СВПД как платформу для поиска вместе с нашими союзниками и партнёрами, которые снова будут с нами на одной стороне, более долгосрочного и более прочного соглашения, — пояснил Блинкен.
В то же время он признал, что до полного взаимопонимания пока ещё далеко и что администрация избранного президента намерена включить в сделку с иранской стороной дополнительные вопросы. Например, такие как программа баллистических ракет Ирана.
Иранская сторона к такому повороту, естественно, не готова. Неслучайно, отвечая заочно на заявления Блинкена в сенате, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заметил, что его страна ни в коем случае не будет включать вопрос о ракетах и своей региональной политике в потенциально возможную сделку. Поэтому вполне вероятно, что переговоры между командой Байдена и иранскими властями могут заглохнуть ещё на ранних стадиях.