Атом и ракеты: Байдена уличили в секретных переговорах с Ираном

Представители Джо Байдена и власти Ирана открыли каналы обратной связи для переговоров о судьбе ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которую администрация Дональда Трампа покинула в одностороннем порядке два года назад. Правда, в Тегеране ожидают, что в качестве стимула Вашингтон обратит вспять часть санкционных решений предыдущей команды Белого дома.

О том, через какие именно опосредованные каналы общаются стороны, неизвестно. Однако ещё при Трампе были данные, что дипломатическим посредником неоднократно выступало швейцарское посольство в Тегеране, через которое в том числе Иран и США предупреждали друг друга о наиболее масштабных ударах.

Перспективу положительных сдвигов в иранском досье — даже несмотря на всю неопределённость вокруг СВПД — показывает и рынок национальной валюты. Так, иранский риал, который за последние месяцы пережил самый резкий спад в своей истории, продемонстрировал тенденцию на восстановление: ему удалось отыграть около 10% своей стоимости всего за последнюю неделю. «Реабилитация» валюты, по всей видимости, связана с прозвучавшим на минувшей неделе комментарием президента Исламской Республики Хасана Рухани о том, что с возможным возвращением США к членству в СВПД и последующим снятием ограничений на международные банковские операции иранская валюта может вырасти мгновенно на 50%. Помимо риала, позитивные сигналы посылают рынки автомобилей и жилья в Иране, где произошло значительное падение цен, говорят наблюдатели.

Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Впрочем, опосредованные переговоры официально отрицаются иранской стороной. Так, представитель иранского правительства Али Раби заявил, что Тегеран «не получал никаких сообщений от команды Байдена». Официальная позиция руководства Исламской Республики заключается в том, что любые переговоры такого рода не будут иметь смысла, пока новая администрация президента США хотя бы частично не отменит ограничительные меры, которые были введены Дональдом Трампом и его соратниками. Раби заметил, что кампания Трампа по «максимальному давлению» на Тегеран провалилась, в связи с чем у Байдена «нет другого мудрого пути», кроме как повернуть вспять последствия этой политики.

Впрочем, команда нового президента США даёт понять, что хочет не вернуться к прежним договорённостям с Ираном, а существенно расширить их. Так, на слушаниях по рассмотрению собственной кандидатуры в комитете по иностранным делам сената номинант на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что Байден будет добиваться заключения с Тегераном более долгосрочной сделки по ядерной программе, но на основе СВПД. Ядерная сделка 2015 года, по словам Блинкена, «имела успех в рамках своих собственных положений».

Однако мы будем использовать СВПД как платформу для поиска вместе с нашими союзниками и партнёрами, которые снова будут с нами на одной стороне, более долгосрочного и более прочного соглашения, — пояснил Блинкен.

В то же время он признал, что до полного взаимопонимания пока ещё далеко и что администрация избранного президента намерена включить в сделку с иранской стороной дополнительные вопросы. Например, такие как программа баллистических ракет Ирана.

Иранская сторона к такому повороту, естественно, не готова. Неслучайно, отвечая заочно на заявления Блинкена в сенате, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заметил, что его страна ни в коем случае не будет включать вопрос о ракетах и своей региональной политике в потенциально возможную сделку. Поэтому вполне вероятно, что переговоры между командой Байдена и иранскими властями могут заглохнуть ещё на ранних стадиях.