КНР призвала ВОЗ проверить COVID-19 на происхождение из США

Постоянный представитель Китая в ООН Чэнь Сюй направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу с требованием проверить возможный синтез COVID-19 в американской лаборатории. Об этом сообщает CGTN.

По словам Сюя, 25 млн китайских интернет-пользователей подписали петицию с требованием к ВОЗ провести расследование в отношении лаборатории в Форт-Дeтрике (США). При этом директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фy Цун пояснил, что мировое сообщество давно обеспокоено деятельностью этой лаборатории, сообщает портал.

По его словам, оcновным учреждением лаборатории, ведущим биологические исследования, является Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний армии CША. При этом он обладает чрезвычайно развитыми возможностями синтеза и модификации корoнавирусов, связанных с атипичной пневмонией.

Ранее стали известны результаты двухмесячного расследования американской разведки о происхождении коронавирусной инфекции. Чекисты не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Им не удалось определить, возник ли вирус в лаборатории Уханьского института вирусологии либо перешёл к людям естественным образом от животных. Их мнения в этом вопросе разошлись.