КНДР запустила два снаряда в сторону Японского моря

Северная Корея произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным агентства, снаряды пролетели 110 километров. Максимальная высота полёта составила 25 километров, скорость 4 маха (около 4795 километров в час).

Ранее власти КНДР подтвердили, что 24 марта провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Новая ракета провела в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 110 км. Максимальная высота её полёта составила более 6000 км. По информации агентства, приказ о запуске отдал лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, Северная Корея готовится к долгосрочному противостоянию с США.

Тем временем в США раскрыли содержание секретного доклада ООН по КНДР. Как оказалось, в 2021 году Северная Корея продолжала развивать программу в области ядерного оружия и баллистических ракет. Кроме того, важным источником дохода для Пхеньяна были кибератаки на криптовалютные биржи.