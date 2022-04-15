КНДР запустила два снаряда в сторону Японского моряYonhap: КНДР запустила два снаряда в сторону Японского моря
Северная Корея произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
По данным агентства, снаряды
Ранее власти КНДР подтвердили, что 24 марта провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Новая ракета провела в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 110 км. Максимальная высота её полёта составила более 6000 км. По информации агентства, приказ о запуске отдал лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, Северная Корея готовится к долгосрочному противостоянию с США.
Тем временем в США раскрыли содержание секретного доклада ООН по КНДР. Как оказалось, в 2021 году Северная Корея продолжала развивать программу в области ядерного оружия и баллистических ракет. Кроме того, важным источником дохода для Пхеньяна были кибератаки на криптовалютные биржи.