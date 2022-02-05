В США раскрыли содержание секретного доклада ООН по КНДР

В 2021 году Северная Корея продолжала развивать программу в области ядерного оружия и баллистических ракет. Кроме того, важным источником дохода для Пхеньяна были кибератаки на криптовалютные биржи. Такие данные содержатся в конфиденциальном докладе ООН. Выдержки из документа приводит агентств Reuters.

Доклад подготовлен независимыми наблюдателями за действием санкций. Он был представлен вечером 4 февраля комитету Совбеза ООН по санкциями против КНДР.

Несмотря на то что сообщений о ядерных испытаниях или запусках МБР (межконтинентальных баллистических ракет) не поступало, КНДР продолжала развивать свой потенциал по производству ядерных расщепляющихся материалов, — говорится в докладе.

По данным экспертов, Северная Корея продолжала развитие инфраструктуры ядерных и баллистических ракет. Отмечается, что Пхеньян вёл поиски материалов и технологий для данных программ за границей, в том числе с помощью кибератак и совместных научных исследований.

Специалисты заметили, что страна «заметно ускорила» ракетные испытания. Также отмечается активность кибератак. В период с 2020 по середину 2021 года в результате данных акций КНДР были похищены более $50 млн не менее чем с трёх криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе и Азии.

При этом гуманитарная ситуация в стране заметно ухудшается. С чем это связано, точно выяснить не удалось. Нехватка информации из КНДР не позволяет определить, насколько санкции ООН непреднамеренно вредят гражданскому населению.

30 января КНДР провела очередные ракетные испытания, запустив объект в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 800 километров и достигла максимальной высоты в две тысячи километров.

Это был уже седьмой пуск ракеты с начала 2022 года. Ранее северокорейские военные провели испытания гиперзвуковых и тактических управляемых ракет, а также железнодорожного ракетного комплекса.