КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17»

Власти КНДР подтвердили, что 24 марта провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Новая ракета провела в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1110 км. Максимальная высота её полета составила более 6 тысяч км,
Северокорейский лидер отметил, что новое стратегическое оружие КНДР позволит всему миру вновь отчётливо осознать мощь наших стратегических вооружённых сил, — говорится в сообщении ЦТАК.
Как отметили в Минобороны Японии, если бы Северная Корея запустила ракету по обычной траектории, она могла бы пролететь 15 тысяч км и достигнуть любой точки в США. По данным японских военных, новая ракета значительно превосходит «Хвасон-15», испытания которой проходили в 2017 году.