КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17»

Власти Южной Кореи приняли решение с 1 апреля возобновить безвизовый режим для россиян и граждан 25 других стран, говорится в сообщении, опубликованном на сайте генерального консульства Республики Корея в городе Владивостоке. Визовый режим был ранее введён в связи с распространением коронавирусной инфекции. Въезд будет разрешён определённым категориям граждан для обучения, дипломатических целей и лечения.

По решению правительства Республики Южная Корея с 01.04.2022 года 00:00 часов для 25 стран, включая РФ, отменяется приостановка безвизового режима, введённая в связи с распространением COVID-19, — говорится в сообщении....