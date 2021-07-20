Клинтон отказался от чаепития с Елизаветой II ради шопинга

Бывший президент США Билл Клинтон отказался от чаепития с королевой Великобритании Елизаветой II во время своего первого официального визита в Лондон в 1997 году. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на документы из британского Национального архива.

По данным издания, канцелярия тогдашнего премьер-министра Великобритании Тони Блэра (1997–2007) была готова сделать всё необходимое для организации визита Клинтона. В Соединённом Королевстве подчёркивали важность переговоров с США. Букингемский дворец направил через Даунинг-стрит приглашение семье Клинтонов на традиционное чаепитие с королевой, однако Билл и его супруга Хиллари отказались.

Отмечается, что Клинтон захотел провести время в Лондоне в качестве туриста. У бывшего президента США возникло желание пройтись по магазинам и попробовать индийскую кухню.

Ранее Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Так, к примеру, дамой-командором ордена Британской империи стала профессор Оксфордского университета Сара Гилберт.