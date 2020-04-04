Кличко случайно назвал заболевших коронавирусом подростков неполноценными

Мэр Киева Виталий Кличко во время своего выступления по поводу ситуации с коронавирусом в стране перепутал слова и назвал заболевших подростков неполноценными.
Среди больных двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка, — сказал политик.
Его речь переводила сурдопереводчик. Запись выступления опубликована на YouTube.
Пользователей подобная оговорка ввела в недоумение. Они начали писать о том, что им жаль сурдопереводчика, и назвали самого Кличко неполноценным.
Как ранее писал NEWS.ru, бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко присоединился к челленджу, призывавшему соблюдать гигиену во время пандемии коронавируса.
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