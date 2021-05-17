Кличко пообещал Зеленскому печальную судьбу Януковича

https://static.news.ru/photo/0cd55630-b75c-11eb-b88d-96000091f725_660.jpg Виталий Кличко Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Виталий Кличко уверен, что правительство начало на него настоящую травлю. По словам мэра Киева, власти всячески пытаются уличить его в разных преступлениях и очернить репутацию.

Об этом Кличко сообщил в своём Telegram-канале. Бывший боксёр прокомментировал постоянные проверки и обыски коммунальных организаций и городских служб представителями правоохранительных органов.

Последние события вокруг городских властей выглядят заангажированно, как акция, подготовленная впопыхах. Для дискредитации меня лично, — уточняет Кличко.

Спортсмен уверен, что за всеми этими происками стоит глава государства Владимир Зеленский и «проворачивает» он ту же схему, что использовал бывший президент Украины Виктор Янукович против тоже уже бывшего мэра столицы Леонида Черновецкого.

Учтите: я вам — не Черновецкий! А вот вы-таки преемники Януковича. Помните, где он сейчас? — адресовал пассивную угрозу команде Зеленского боксёр.

Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко призвал украинское правительство ввести общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса. Сейчас, по его словам, в стране происходит бесконтрольное распространение коронавируса.