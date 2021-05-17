Кличко пообещал Зеленскому печальную судьбу Януковича

Виталий Кличко уверен, что правительство начало на него настоящую травлю. По словам мэра Киева, власти всячески пытаются уличить его в разных преступлениях и очернить репутацию.
Об этом Кличко
Последние события вокруг городских властей выглядят заангажированно, как акция, подготовленная впопыхах. Для дискредитации меня лично, — уточняет Кличко.
Спортсмен уверен, что за всеми этими происками стоит глава государства Владимир Зеленский и «проворачивает» он ту же схему, что использовал бывший президент Украины Виктор Янукович против тоже уже бывшего мэра столицы Леонида Черновецкого.
Учтите: я вам — не Черновецкий! А вот вы-таки преемники Януковича. Помните, где он сейчас? — адресовал пассивную угрозу команде Зеленского боксёр.
Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко призвал украинское правительство ввести общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса. Сейчас, по его словам, в стране происходит бесконтрольное распространение коронавируса.