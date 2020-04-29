Китаю предрекли невыполнение сделки с США из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/d6dbd4a0-8ab1-11ea-8483-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/XinHua/Global Look Press

Из-за пандемии коронавируса Китай вряд ли сможет выполнить обязательства по первой фазе торговой сделки с Соединёнными Штатами, считает ведущий экономист Центра международных экономических связей Китая (CCIEE) Чэнь Вэньлин.

Тем не менее Китай не перестаёт прилагать усилия, чтобы обеспечить реализацию договорённостей, заключённых с Белым домом. Даже при сложившихся обстоятельствах мы стремимся нарастить импорт сельхозпродукции и энергоносителей из Соединённых Штатов, — передаёт её слова ТАСС.

Она напомнила о том, что Госсовет КНР объявил в первом квартале о снятии части ограничений на продукцию из США. Однако Вашингтон, по её словам, не отменил большинство пошлин на товары из Китая,

Что касается аграрной продукции, возникает вопрос: способны ли американцы в сложившейся ситуации обеспечить её поставки в тех объёмах, в которых нуждается Китай? — подчеркнула экономист.

Ранее NEWS.ru писал, что первая часть торгового соглашения обяжет Китай закупить товары из США на сумму около $200 млрд. По данным осведомлённых источников, документ подразумевает покупку американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, сельхозпродукции — на $40 млрд. Ещё $35–45 млрд КНР должна потратить на услуги.