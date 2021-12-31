Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Председатель КНР Си ЦзиньпинФото: Yan Yan/Global Look Press
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Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом и выразил надежду на дальнейшее выстраивание дружеских отношений, повышение качества и модернизации сотрудничества между Российской Федерацией и Китаем. По его словам, между двумя странами началась «новая глава дружбы», говорится в телеграмме политика, опубликованной на сайте китайского МИД.
Си Цзиньпин подчеркнул, что в 2022 году стартует проведение российско-китайских годов спортивных обменов, стороны продолжат писать новую главу дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение, —говорится в сообщении.
Цзиньпин подчеркнул, что рассчитывает поддерживать тесные контакты с российским лидером. По его словам, страны будут рассчитывать на многолетнее «плодотворное сотрудничество».
Ранее сообщалось, что Кремль и Белый дом, комментируя телефонные переговоры президентов двух стран, сошлись в том, что ими были затронуты основные темы двусторонних отношений. Но в позиции сторон по-прежнему множество и разногласий. Помощник президента России Юрий Ушаков при этом уточнил, на какие именно темы лидеры обратили особое внимание: напряжённость вокруг Укрaины и подготовкa к янвaрским дипломaтическим контaктaм стрaн Зaпaдa с Россией с обсуждением взaимных гaрaнтий безопaсности. О том, что известно на это время о диалоге лидеров России и США, — в материале NEWS.ru.