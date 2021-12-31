Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом и выразил надежду на дальнейшее выстраивание дружеских отношений, повышение качества и модернизации сотрудничества между Российской Федерацией и Китаем. По его словам, между двумя странами началась «новая глава дружбы», говорится в телеграмме политика, опубликованной на сайте китайского МИД.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в 2022 году стартует проведение российско-китайских годов спортивных обменов, стороны продолжат писать новую главу дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение, — говорится в сообщении.

Цзиньпин подчеркнул, что рассчитывает поддерживать тесные контакты с российским лидером. По его словам, страны будут рассчитывать на многолетнее «плодотворное сотрудничество».