Китайские корабли уличили в загрязнении Тихого океана фекалиями

Американская компания Simularity заявила, что китайские корабли загрязнили фекалиями воды Тихого океана. Это подтверждают наблюдения из космоса, сообщает Insider.

Эксперты изучили спутниковые снимки и увидели огромный объём загрязнения Южно-Китайского моря из-за 236 китайских судов. Видно, что сброс фекалий происходит с кораблей у архипелага Спратли.

Фекалии накапливаются в воде, из-за этого появляется большое количество фитопланктона, который вызывает в акватории недостаток кислорода и негативно сказывается на рыбах и рифах. Директор компании Simularity Лиз Дер назвала происходящее «катастрофой эпических масштабов». Она добавила, что коралловым рифам требуется для восстановления около 10 тысяч лет, а барьерным рифам и атоллам нужно от 100 тысяч до 30 млн лет.

Филиппинский сенатор Грейс По заинтересовалась отчётом компании. Она подчеркнула, что Китай ведёт себя в Тихом океане, как в туалете, и нарушает своими действиями мировое экологическое законодательство. Филиппины оспаривают права Китая в Южно-Китайском море.

Ранее стало известно, что Турция столкнулась с угрозой масштабной экологической катастрофы. В Мраморном море расползается слизь, она мешает проходу кораблей и вылову рыбы. Если ничего с этим не делать, то стремительно расползающаяся субстанция грозит не только перекинуться в другие водоёмы, но и навредить обитателям. Эта слизь является фитопланктоном. Власти страны пытаются справиться с ней и не допустить её распространения в Чёрном море.