Китайские хакеры отомстили главе Минторга США за санкции Washington Post: хакеры из Китая взломали электронный почтовый ящик главы Минторга США

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Хакеры из Китая сумели получить доступ к электронному почтовому ящику министра торговли США Джины Раймондо. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источник из числа должностных лиц страны. К настоящему времени сохранность почтовых ящиков удалось восстановить.

Китайские кибершпионы, использовав базовую уязвимость в облачном сервисе Microsoft, взломали электронные почтовые ящики в Министерстве торговли и Госдепартаменте, в том числе министра торговли Джины Раймондо, — рассказал собеседник издания.

В публикации также сообщается, что ранее Минпромторг США ввел жесткие экспортные ограничения в технологической сфере в отношении КНР.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил о расследовании, которое проводится в связи с хакерской атакой, в результате которой были взломаны электронные почтовые ящики ряда государственных учреждений страны.

Ранее стало известно о масштабной атаке русских хакеров в Соединенных Штатах и Великобритании, где у нескольких сотен компаний и государственных учреждений были украдены важные данные. Среди пострадавших оказались Университет Джонса Хопкинса, авиакомпания British Airways и нефтегазовый гигант Shell.