Читатели китайской газеты «Хуаньцю шибао» потребовали, чтобы Россия и её союзник Китай «погрузили США в ещё больший хаос». Так они отреагировали на заключение оглашения в сфере обороны между Соединёнными Штатами, Австралией и Великобританией.

Раз Соединённые Штаты хотят создать проблемы, у Китая и России теперь есть возможность погрузить Америку в ещё больший хаос! — высказался один из комментаторов.

Другой читатель напомнил, что Китай обещал не применять ядерное оружие против безъядерных стран, но если Австралия приобретёт у США атомные подводные лодки, означает ли это, что это с ней больше не работает?

Ещё один житель КНР предложил запустить в сторону США ракеты: «Если они стремятся к смерти, почему бы нам не помочь им?»

Бывший лидер бандитов, нынешний лидер и страна — потомок бандитов собрались вместе, чтобы обсудить, как грабить другие государства, — воскликнул другой читатель.

Ранее сообщалось, что Австралия, Великобритания и США заключили оборонный союз под названием AUKUS, в рамках которого на территории Австралии начнётся строительство 18 американских атомных подводных лодок. Отмечается, что основная цель объединения — защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе.