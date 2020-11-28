Китай заявил о санкциях в отношении четырёх чиновников из США

https://static.news.ru/photo/9e73ffc2-32e8-11eb-8cb0-fa163e074e61_660.jpg Хуа Чуньин Фото: fmprc.gov.cn

В Китае намерены ввести зеркальные санкции в отношении США из-за позиции по Гонконгу. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Эти меры станут ответом на американские санкции против четырёх китайских чиновников. Хуа Чуньин назвала действия США «ошибочными». Она подчеркнула, что Китай примет зеркальные меры в отношении четырёх чиновников из Штатов.

США грубо вмешиваются в дела Гонконга и во внутреннюю политику Китая. Их действия являются серьёзным нарушением международного права и норм международных отношений, мы это решительно осуждаем, — заявила представитель китайского МИД.

США, напомним, считают, что китайские власти подрывают автономию Гонконга и нарушают права человека в регионе. Американская администрация уже не раз вводила санкции в отношении КНР из-за гонконгского вопроса. Как отмечает Хуа Чуньин, ответной мерой со стороны Китая станет запрет включённым в санкционный список гражданам США посещать материковую часть Китая, а также Гонконг и Макао.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Белого дома Дональд Трамп намерен в последние месяцы своего правления ввести новые санкции в отношении КНР. Этим он предполагает максимально осложнить избранному президенту США Джо Байдену отношения с Китаем.