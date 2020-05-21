Китай признался, что не победил коронавирус

Китай сделал заявление о том, что эпидемия коронавируса в стране всё ещё не окончена. Власти заявили, что добились «крупных стратегических результатов» в борьбе с инфекцией.
С таким заявлением выступил на ежегодной сессии заксобрания в Пекине премьер Госсовета Ли Кэцян,
В настоящее время эпидемия еще не закончилась, а задачи, стоящие перед нами в деле содействия развитию, огромны, — констатировал премьер, призвав удвоить усилия по минимизации потерь от вируса и выполнить поставленные на этот год задачи по социально-экономическому развитию.
Лт Кэцян отметил, что эпидемия стала самой быстро распространяющейся, обширной, сложной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения со времени основания страны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что исследователи из Гонконгского университета выяснили комфортную температуру для развития коронавируса — плюс четыре градуса. При нагревании среды до 70 градусов вирус деактивируется.
Добавьте наши новости в избранные источники