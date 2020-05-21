Китай признался, что не победил коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский должен признаться согражданам, что намерен ввести налоги на всё, что есть в стране. Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович.

Политик в эфире канала «112 Украина» отметил, что президентская партия «Слуга народа» уже внесла законопроект о введении налогов для украинцев, работающих за границей, также готовятся законы «на коронавирус», «на войну»...