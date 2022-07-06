Китай заявил о готовности к построению нового миропорядка Дипломат Ян Цзечи: КНР готова к построению более справедливого миропорядка

Фото: Wu Xiaochu/XinHua/Global Look Press

Китай намерен укреплять сотрудничество с развивающимися странами на фоне глобальной нестабильности для построения более справедливого мирового порядка. Об этом в интервью агентству Синьхуа заявил глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии КНР по иностранным делам Ян Цзечи. Он подчеркнул, что в настоящее время на планете происходят «вековые изменения», глобальное развитие столкнулось с серьезными вызовами и в сложившейся ситуации необходимо действовать.

В сложившейся ситуации Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие, координацию и сотрудничество с другими развивающимися государствами <...> и способствовать формированию более справедливого и рационального международного политического и экономического порядка, — заявил Ян Цзечи.

Он также отметил, что укрепление сотрудничества с развивающимися странами — суть краеугольный камень современной внешней политики его страны.

За последние дни Ян Цзечи побывал с визитами в Пакистане, ОАЭ, Зимбабве и Мозамбике.

Ранее американское издание The Hill написало о том, что «Большая семёрка» может уступить лидирующие позиции группе БРИКС из-за нежелания пригласить в свои ряды развивающиеся страны с их интересами на мировой арене. Так может возникнуть новый миропорядок, альтернативный западному.