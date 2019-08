На днях президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 сентября вступят в силу 10%-е ввозные пошлины на китайские товары стоимостью $300 млрд. Если эти угрозы воплотятся в жизнь, тарифы охватят весь китайский экспорт в США. Пекин неоднократно пытался договориться с Вашингтоном о снижении пошлин, но наметившееся было перемирие в торговой войне в итоге сорвалось.

Финансовые аналитики опасаются, что власти КНР изберут другой путь: нанести удар по американской экономике и обвалить рейтинг Трампа перед выборами. Китайское руководство, согласно этой версии, убедилось в недоговороспособности Трампа и надеется на победу его соперника из Демократической партии, чтобы перезапустить переговоры о ввозных пошлинах.