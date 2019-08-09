В преддверии президентских выборов 2020 года в США активизировалась дискуссия на высшем уровне об опасности вмешательства России в процесс голосования. Однако эксперты считают, что по-настоящему Соединённым Штатам стоит опасаться влияния Китая. Чтобы закончить торговую войну в свою пользу, Пекин планирует добиться проигрыша Дональда Трампа даже ценой замедления собственного роста. Это может сказаться не только на китайской, но и на всей мировой экономике.

На днях президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 сентября вступят в силу 10%-е ввозные пошлины на китайские товары стоимостью $300 млрд. Если эти угрозы воплотятся в жизнь, тарифы охватят весь китайский экспорт в США. Пекин неоднократно пытался договориться с Вашингтоном о снижении пошлин, но наметившееся было перемирие в торговой войне в итоге сорвалось.

Финансовые аналитики опасаются, что власти КНР изберут другой путь: нанести удар по американской экономике и обвалить рейтинг Трампа перед выборами. Китайское руководство, согласно этой версии, убедилось в недоговороспособности Трампа и надеется на победу его соперника из Демократической партии, чтобы перезапустить переговоры о ввозных пошлинах.

Многие инвесторы выражают мнение, что Китай готовится пережить спад экономики (и как следствие, мировую рецессию), чтобы предотвратить переизбрание президента Трампа, — поделился с изданием Business Times финансовый аналитик японской компании Nomura Нака Мацузава.

Trump wants everything you sell to be made in USA

China Grants 18 Trademarks in 2 Months to President Trump, Ivanka @IvankaTrump

IS TRUMP’S TRADE WAR HURTING YOU?

ARE TRUMP’S TRADE TAXES HURTING YOU? https://t.co/8CVoAil326 pic.twitter.com/CNX6NXASwt — Rita Watnick (@RitaWatnick) August 5, 2019

В начале августа Народный банк Китая обвалил курс юаня. По оценками аналитиков, это было сделано для того, чтобы удешевить китайские товары и за счёт увеличения спроса со стороны других стран компенсировать потери от сокращения торговли с США. Кроме того, такой шаг укрепил американский доллар, и соответственно, повысил цены на американские товары на мировом рынке. Таким образом, Поднебесная получила конкурентное преимущество перед Соединёнными Штатами. Трамп, понимая это, неоднократно высказывался против сильного доллара.

Кроме того, Пекин принял решение перестать закупать соевые бобы из Америки. Ещё в прошлом году, когда закупки сои были урезаны, американские фермеры понесли существенные убытки. А именно сельскохозяйственные штаты в большинстве своём голосовали за Трампа в 2016 году. Зарубежные аналитики не исключают, что, если отношения двух держав охладеют ещё больше, Поднебесная распространит эмбарго и на другие продукты американских фермеров.

Между тем, торговые переговоры Вашингтона и Пекина пока хоронить рано, отметил в беседе с News.ru ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Андрей Виноградов: шанс договориться с Трампом у китайских властей ещё есть, а вот удобный ли партнёр выйдет из президента-демократа, далеко не ясно.

Инструменты влияния на американскую экономику у Китая, конечно, имеются: товарооборот очень большой, экономики взаимосвязаны, у страны огромные золотовалютные резервы и запасы американских долговых бумаг. Однако не думаю, что Китай настроен добиваться проигрыша Трампа. Во-первых, до выборов ещё далеко. Во-вторых, китайцы прагматичные люди, да и американцы тоже. Республиканцы в этом плане даже более прагматичные, чем демократы. Андрей Виноградов ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН

Эксперт добавил, что в ближайший год отношения США и Китая будут неопределёнными, так как лидеры обеих стран в разной степени непредсказуемы, а их интересы противоречат друг другу.

И это отрицательно сказывается на мировой экономике. После того, как Китай опустил курс национальной валюты до уровня семи юаней за доллар, Минфин США объявил его валютным манипулятором. Резкий скачок напряжения в отношениях двух крупнейших экономик планеты вызвал обвал на мировых фондовых рынках: 5 августа они упали на 2-3%. Если Поднебесная и дальше будет вести рискованную политику, чтобы шантажировать США, рынки акций продолжит лихорадить.