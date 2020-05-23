Китай за время пандемии коронавируса экспортировал в США 12 млрд масок

США за время пандемии коронавируса получили от Китая более 12 млрд защитных масок, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.
По его словам, это количество эквивалентно 40 маскам на каждого жителя Соединённых Штатов.
После того как эпидемия вспыхнула в США, китайское правительство и представители всех слоёв населения активно откликнулись и пожертвовали большое количество срочно требуемых товаров медицинского назначения, — заявил он.
Ван И также отметил, что Китай оказывает поддержку и создаёт благоприятные условия для осуществления американской стороной закупок противоэпидемических товаров в КНР,
Как писал NEWS.ru, ранее Ван И заявил, что китайское правительство поддерживает международное разбирательство в отношении обстоятельств происхождения коронавируса и причин пандемии.
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